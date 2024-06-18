شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: الزراعات الصيفية تتعرض للكثير من التحديات بسبب الموجات الحارة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الزراعات الصيفية تتعرض للكثير من المشاكل والتحديات بسبب الموجات الحارة أو شديدة الحرارة وتزيد المشاكل إذا كانت هذه المحاصيل فى مراحل حرجة من عمر النبات مثل مرحلة ما بعد الإنبات أو الشتل ومرحلة التزهير ومرحلة الإخصاب وبداية العقد.

أضاف فهيم، أنه أثناء فترات التقلبات المناخية وزيادة درجات الحرارة تقوم الكثير من النباتات بوظائفها الحيوية في ساعات الصباح الباكر، ويستغل ذلك فى إجراء كل العمليات الزراعية الضرورية فى هذا التوقيت من رش وتسميد وري وخلافه.

أكد فهيم، أنه لا يفضل الري أثناء فترة الظهيرة تحت أى سبب، لأن لها علاقة بميكانيكية الامتصاص السلبي وعدم استيعاب النبات أو الشجرة للامتصاص وتراكم المياه تحت الجذور مع ارتفاع درجة حرارتها وتأثيراتها على الشعيرات الجذرية "مع استثناء المناطق التى تستخدم الطاقة الشمسية في الري مع اتخاذ إجراءات احترازية إضافية".

أوضح فهيم، أنه لا يفضل الرش بأي مبيدات حشرية أو فطرية، لأن النبات والشجرة لن تستوعبها ولن تتفاعل معها اثناء ارتفاع الحرارة لأنها من الممكن أن تسبب أضرارا بسبب تغير خواصها، وخاصة اذا كان هناك خلط ومن الممكن أن تزيد الخطورة فى مرحلة النمو خلال فترة حساسة مثل التزهير وبداية العقد .