شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تتولى تحويلات الطلاب للعام الدراسى الجديد 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تستعد المديريات التعليمية لفتح باب التحويلات بين الطلاب بالمدارس الرسمية لـ العام الدراسى الجديد 2024،2025، خلال يوليو المقبل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على أن المديريات والإدارات التعليمية تتولى تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية، وإعلان ذلك بالمدارس بطريقة واضحة، على أن يتضمن الإعلان موعد بدء قبول الطلبات فى 1 يوليو حتى 15 أغسطس على أن يراعى أن يتم إعلان نتائج التحويل قبل بدء العام الدراسى 2025 بوقت كاف، لتسكين الطلاب قبل بدء الدراسة، موضحة أن المديريات التعليمية تتيح خدمة التحويل بين الطلاب بالمدارس إلكترونيا على أن يتم قبول التحويلات شريطة أن يتوفر مكان أو كثافة حقيقة بالإضافة إلى أن يكون سن الطالب المتقدم للتحويل مناسب للصف المحمول عليه خاصة إذا كان التحويل من مدرسة خاصة إلى رسمية لغات.