شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مهام لمنظومة الإنذار المبكر للتلوث البيئى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أسست وزارة البيئة منظومة متكاملة لرصد الملوثات، تسمى منظومة الإنذار المبكر، تشمل كل المناطق المأهولة بالسكان، ولها حساسية بيئية من خلال 58 نقطة دراسة يتم تحديثها يوميا، كما يتم نشرها علي صفحة الإنذار المبكر بموقع وزارة البيئة الإلكتروني.

خلال هذا التقرير نرصد عدة مهام تقوم بها منظومة الإنذار المبكر.

أولا: تقوم منظومة الإنذار المبكر بتحليل وتقييم بيانات الرصد المتولدة من شبكات رصد ملوثات الهواء التابعة لجهاز شئون البيئة.

ثانيا: تستقى معلوماتها من الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، أو الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية بشكل أساسي.

ثالثا: تساهم في تحليل وتقييم إنبعاثات الهواء الناتجة عن الأنشطة المختلفة.

رابعا: تساعد منظومة الإنذار المبكر فى التنبؤ بتأثيرات العوامل الجوية والقدرة على تشتيتها مثل أنشطة حرق المخلفات الزراعية والبلدية.

خامسا: تطبق منظومة الإنذار المبكر ما يسمى بنمذجة الهواء المحيط وهو تطبيق خدمي يقوم باستخراج بيانات الأرصاد الجوية من ملفات WRF.

سادسا: تنفذ منظومة الإنذار المبكر عددا من التجارب الافتراضية للتشتت.