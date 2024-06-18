شكرا لقرائتكم خبر عن 496 مليار جنيه موازنة الصحة بزيادة 77.4 مليار عن المخصصات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 زيادة المخصصات المالية للصحة، التعليم، التعليم العالى، والبحث العلمى، عن النسب الدستورية المنصوص عليها بحوالى 7.1%، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذه القطاعات على وجه التحديد.



وبلغت الزيادة المخصص للتعليم 7.6 مليار جنيه زيادة، التعليم الجامعى 14.3 مليار جنيه زيادة عن النسبة المخصصة، الصحة 77.4 مليار جنيه زيادة عن النسب الدستورية، والبحث العلمى 103 مليون جنيه زيادة عن النسب الدستورية.



ووفقا للموازنة بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعي بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمي بـ 140.1 مليار جنيه.



الجدير بالذكر أن وزير المالية، أكد فى تصريح سابق له التطلع لجهود مضاعفة من شركاء التنمية الدوليين لدعم نظم الرعاية الصحية الشاملة بالبلدان النامية، على نحو يُسهم في إرساء دعائم نظام تمويل أكثر كفاءة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية، بما ينعكس في توفير الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا، والأشد تأثرًا بمخاطر المرض وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة، تُرهق الأسر.

