شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن حالات الإعاقة المستحقة لـ كارت الخدمات المتكاملة تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في حالة طرف أو أكثر، بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى - معدل الذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.



وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها التام على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم، مشيرة إلى إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة ببيانات بطاقة الرقم القومي.



وتابعت إنه في إطار استراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 31630 ألفا من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة مشيره إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي على ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية .



وأضاف يتم مناظرة الحالات الطبية بواسطة تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ودون تحمل المريض أي مشقة .