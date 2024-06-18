شكرا لقرائتكم خبر عن طقس حار نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والصغرى 24 والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا شديد الحرارة نهارا على على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 28، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 31، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 31.