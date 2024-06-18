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ثالث أيام عيد الأضحى.. سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت كافة المحاور والطرق الرئيسة في القاهرة والجيزة، سيولة مرورية، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط انتشار لكافة الخدمات المرورية وخدمات الإغاثة.

وشهدت كافة الطرق والمحاور انتشار مكثف لرجال المرور بمتابعة حالة المرور على كافة الطرق والمحاور، من خلال متابعة لحظية عبر غرفة عمليات المرور في القاهرة والجيزة وأيضا الإدارة العامة للمرور.

كما انتشرت سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق وذلك للتدخل الفوري حال تعطل أي سيارة على الطريق ونجدة المواطنين في حال.

وأهابت الإدارة العامة للمرور كافة المواطنين المسافرين الالتزام بكافة القواعد المرورية والالتزام بالسرعات المقررة حرصا على حياتهم وممتلكاتهم وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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