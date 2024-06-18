بالورود.. وزارة الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام رجال الشرطة بمختلف مديريات الأمن بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالعديد من الشوارع والميادين، وتقديم التهنئة لهم وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الأضحى المبارك.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تسهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية، ومشاركة المواطنين الاحتفال بمختلف المناسبات بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.