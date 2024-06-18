شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: انتظام تقديم الخدمة بأقسام الطوارئ فى مراكز الرعاية 100% والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 454 زيارة مفاجئة للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في 23 محافظة في الأيام الأولى من إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن خلال فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية.

يأتي ذلك ضمن المحور الرابع لخطة تأمين احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، والمتمثل في متابعة الخدمات الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للوزارة، وتحقيق الالتزام والانضباط الإداري، والاطمئنان على حسن سير العمل بأقسام الطوارئ، وانتظام العمل بالمبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، وكذلك انتظام صرف الألبان الصناعية بمراكز الرعاية الأولية، والتعامل الفوري والفعال مع التحديات التشغيلية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فرق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية تقوم بتنفيذ خطة مكثفة للانتشار السريع والمرور على الخدمات الصحية المختلفة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، قبل وأثناء إجازة عيد الأضحى المبارك، وحتى انتهاء فترة الأجازات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة المكثفة استهدفت الحملة المكثفة نفذت 115 مرورا على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، ومطروح، والبحر الأحمر، والوادي الجديد) حيث قامت بمراجعة جاهزية المنشآت الصحية، وانتظام تقديم الخدمات الطبية، من خلال الاطمئنان على توافر الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية، خصوصا في أقسام الطوارئ والاستقبال، والرعاية المركزة، والغسيل الكلوي، والمبتسرين.

وأضاف «عبدالغفار» فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية، قامت بمراجعة سلاسل الإمداد والتموين للأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات والطعوم، وأرصدة الدم ومشتقاته للتأكد من توافر كافة الأدوية والمستلزمات اللازمة للتشغيل، وتأكدت من عدم وجود أعطال تعوق توفير الرعاية الصحية اللازمة، كما تم مراجعة خطة الطوارئ والأزمات وجاهزية المصادر البديلة للمياه والكهرباء وخطط الإخلاء والإحالة والاستدعاء للطواقم الطبية.

وكشف الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية، أن النتائج الأولية للمرور على المستشفيات أظهرت تواجد الكوادر الطبية ومناسبتها لأعداد التردد على أقسام الاستقبال والطوارئ، بنسبة تتخطى الـ 97 % من المستشفيات التي خضعت للزيارات الإشرافية المفاجئة، بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات تتناسب مع معدلات الاستهلاك بالمستشفيات التي خضعت للزيارات المفاجئة، حيث تم التنسيق لتوفير الدعم اللازم من المخازن لضمان استدامة سلاسل الإمداد وعدم حدوث أي قصور خلال أجازه عيد الأضحى المبارك.

وتابع الدكتور محمد الطيب، أن فرق المرور استهدفت متابعة الخدمات الصحية بمراكز ووحدات الرعاية الأولية، حيث تم المرور على خدمات الطوارئ على مدار 24 ساعة بوحدات ومراكز التطوير، وشملت الحملات 143 وحدة ومركز صحي بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والجيزة، وأسيوط، وسوهاج، ومطروح، والبحر الأحمر) وتم مراجعة انتظام تقديم خدمة الطوارئ على مدار 24 ساعة في تلك المراكز ومراجعة وجود جداول تشغيل معلنة لجميع أعضاء الفريق الطبي من الأطباء والتمريض، وتوافر الأدوية الطوارئ ومستلزمات التشغيل اللازمة ومتابعة تفعيل نظام الإحالة، ورصد التحديات التي قد تؤثر على تقديم الخدمة.

وأوضح الدكتور محمد الطيب، أن النتائج الأولية للحملات المكثفة بتلك المحافظات، أظهرت تفعيل وانتظام تقديم الخدمة بأقسام الطوارئ بتلك المراكز بنسبة 100%، ووجود أعداد مناسبة من الطاقم الطبي لتقديم الخدمات بنسب تتعدى 96% من إجمالي المراكز والوحدات التي تم المرو عليها، علاوة على توافر جميع أدوية الطوارئ بنسب تتخطى 95% من إجمالي المراكز والوحدات التي تم المرور عليها بالمحافظات.

وأضاف أن الفرق قامت بتنفيذ 42 مرورا على مركز فحص المقبلين على الزواج بمحافظات (القاهرة، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والجيزة، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وشمال سيناء)، لمراجعة انتظام سير العمل بالمبادرة والتزام الفريق الطبي بالإجراءات الفنية الخاصة بالمبادرة ورصد أبرز التحديات والتعامل معها على الفور، مشيرا إلى أن النتائج الأولية لتلك الحملات أظهرت التزام الفريق الطبي بكافة الإجراءات الفنية وتوافر كافة المستلزمات اللازمة بالمبادرة بنسبة تفوق الـ96% من إجمالي المراكز التي تم المرور عليها.

وأشار الدكتور محمد الطيب إلى المرور على 154 مركزا من مراكز صرف الألبان الصناعية بمحافظات (القاهرة، والإسكندرية، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والبحيرة، والجيزة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، وشمال سيناء)، لمراجعة انتظام صرف الألبان الصناعة أثناء إجازة العيد، وتوافر رصيد كافي من ألبان المرحلة الأولى والثانية، وفقا لمتوسطات الصرف، منوها إلى أن النتائج الأولية لتلك الحملات أظهرت توافر أرصدة كافية من الألبان الصناعية للمرحلة الأولى، بنسبة تفوق 98%، و93% للمرحلة الثانية، من إجمالي المراكز التي تم المرور عليها، لافتا إلى أن الفرق قامت باستطلاع رأي متلقي الخدمة، ورصد أبرز الشكاوى والتعامل معها على الفور.