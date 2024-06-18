شكرا لقرائتكم خبر عن فوز كلية حاسبات القاهرة بالمركز الأول فى المسابقة التكنولوجية بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز طلاب من كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي بالجامعة بالمركز الأول في مجالات الابتكار والسحابة والحوسبة بمسابقة عالمية أُقيمت في مدينة شنتشن بالصين بمشاركة 170 ألف طالب من بين أكثر من 2000 جامعة من 80 دولة ومنطقة.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، الطلاب الفائزين بالمسابقة لتميزهم وتفوقهم وحصولهم علي المركز الأول حيث ضم الفريق الفائز بالمركز الأول في مجال الإبتكار كل من أحمد مجدي، وأحمد أيمن، ومحمد عزت، كما فاز الطالب محمود همام بالمركز الأول في مجال السحابة بمشاركة طالبين من جامعات المنصورة والكلية الكندية الدولية، وفازت الطالبة أميرة أحمد بالمركز الأول في مجال الحوسبة وذلك ضمن المجموعة التي ضمت طالبين من جامعات المنصورة و6 أكتوبر، مشيرًا إلي أن المسابقة لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات" هي مسابقة قوية اجتاز خلالها 160 فريقا و 470 متسابقا من 49 دولة المسابقات الوطنية والاقليمية للوصول إلي النهائي العالمي الذي أقيم في مدينة شنتشن بالصين.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تسعي من خلال مناهجها المُطورة إلي تعزيز مسارات التطور التكنولوجي والشمول الرقمي لدي طلابها من أجل إعداد خريجين وقادة تقنيين علي مستوي عال من الكفاءة يساهمون في تحقيق رؤي وأهداف التنمية المستدامة والمستقبل الرقمي الذكي لمصر من خلال نهج الرقمنة، مشيدًا بأداء الطلاب المتميز في كافة مراحل المسابقة.

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات التنافسية المحلية والدولية وكذلك تنمية روح الابتكار والإبداع لديهم، وإكسابهم مهارات التواصل الفعال مع أقرانهم من مختلف دول العالم، بما يساهم في تميزهم والارتقاء بأدائهم وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة في تلك المسابقات التنافسية.

من جانبه، قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن المسابقة منذ انطلاقها في عام 2015، رسخت مكانتها كحدث بارز في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعمل على رعاية وتنمية المواهب الشابة، لتعزيز مستقبل قيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤكدًا أن فوز 5 طلاب من الكلية بالمركز الأول يُعد إنجازًا رائعًا يؤكد أن طلاب الجامعة يمثلون قوة صاعدة في ساحة التكنولوجيا العالمية.