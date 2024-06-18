الدكتور مجدى يعقوب يشيد بمنظومة التأمين الصحى الشامل "ما نراه شئ مشرف"

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أشاد الدكتور مجدي يعقوب مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بمنظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدا أنها تقدم خدمات صحية بجودة عالية للأسرة المصرية المدرجة بالنظام فى محافظات المرحلة الأولى".

جاء ذلك خلال فيديو نشرتة الهيئة العامة للرعاية الصحية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضاف مجدي يعقوب، "مشروع التأمين الصحى الشامل من أهم وأعظم المشروعات لصالح الشعب المصري وتابع : هناك تقدم ملموس فى تقديم الخدمة ومؤشرات الأداء".

وقال الدكتور مجدي يعقوب،"أهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل العاملين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، على نجاح المشروع وما نراة شئ مشرف وتقدم أي شعب ليس بمقدار ما يمتلك من مال، بل بمدى اهتمامه بالصحة والتعليم.

ومن جانبه، ثمَّن الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إشادة السير مجدي يعقوب بمشروع التأمين الصحي الشامل ومنظومة هيئة الرعاية الصحية، ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المشروع. وأكد السبكي أن إشادة شخصية عالمية مثل السير مجدي يعقوب بالمشروع يعكس مدى التقدم والنجاح الذي حققته الهيئة في تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، ويعزز من ثقة المجتمع المصري والدولي في قدرات مصر الصحية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الصحة، وهو القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر، ويعتبر مشروع التأمين الصحي الشامل من أكبر المشاريع القومية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعمل بجد واجتهاد لتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس وتحقيق رؤيته في تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمصريين، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب يعد خطوة هامة في هذا الاتجاه، حيث سيستفيد القطاع الصحي من خبرات المؤسسة العالمية في تطوير الخدمات الطبية والتدريب المستمر للأطقم الطبية.