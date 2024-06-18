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فيديو.. تعرف على 6 مبادئ ترتكز عليهم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمد أبو ضيف

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 10:34 ص

وضعت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير عمرو عادل بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون فى الوزارات والمحافظات و الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، خطة إعداد وتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وعلى مدار 8 سنوات، اضطلعت كل الأطراف بدورها من خلال اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، لإطلاق الاستراتيجية بداية من المرحلة الأولى (2014-2018)، مرورًا بالمرحلة الثانية (2019- 2022)، وصولًا إلى المرحلة الثالثة (2023-2030).

وترتكز الاستراتيجية على مبادئ ستة، هي: مبدئ النزاهة والشفافية والمشاركة وسيادة القانون والمساواة ومبدئ المسائلة، ويتضمن الإصدار 5 أهداف رئيسية و21 هدفًا فرعيًا.

وذلك انطلاقًا من عقيدة رافضة للفساد راسخة في وجدان الدولة المصرية، ورؤية واضحة لمنع ومكافحة الفساد ودرء مخاطره عن مسار التنمية.

للاطلاع على الاستراتيجية: اضغط هنا..

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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