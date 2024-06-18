شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: نتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى على القاهرة تسجل 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

توقع الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة مئوية، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ولكن بنسبة بسيطة، مشيرا إلى أن محافظات جنوب الصعيد مازالت تحافظ على درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير، إذ تتراوح في حدود 46 درجة مئوية.

وأضاف القياتي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين جومانا ماهر ومحمد عبده عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية منخفضة بشكل ملحوظ مقارنة بباقي مناطق الجمهورية، إذ تكون درجات الحرارة بها في حدود 30 درجة مئوية، ولكن تعتبر نسب الرطوبة هي الأعلى مقارنة بباقي مناطق الجمهورية، وبالتالي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وتابع، «القاهرة تسجل درجات حرارة في حدود 24 درجة مئوية ليلا بينما السواحل الشمالية تصل إلى 20 و22 درجة مئوية ليلا، ولكن نشعر بحالة من الدفء بسبب ارتفاع نسب الرطوبة».

وأكد، «على مدار الأيام القادمة ولمدة أسبوع تقريبا حتى بدايات الأسبوع المقبل، سيكون هناك درجات حرارة مشابه للأيام الجارية أو ربما أعلى بمعدل من درجة إلى درجتين، وذلك يرجع إلى سيطرة منخفض الهند الموسمي، والذي يعتبر الكتلة الرئيسية التي تؤثر على البلاد خلال فصل الصيف».