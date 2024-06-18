شكرا لقرائتكم خبر عن عودة امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل بمادة اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو ألفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة ألفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة وألفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

وكانت وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بعدة تعليمات قبل بدء امتحانات المواد الدراسية الأساسية بداية من 22 يونيو الجارى، كالتالى:

- التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات - ساعات سمارت - أجهزة إلكترونية".

- عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول.



- يتم التنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.

- إعادة تدوير العمال داخل الإدارات فى لجان الثانوية العامة.

- ضرورة التأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

- مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها، لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات.

- دخول الطلاب فى الوقت المحدد بداية من الثامنة والرابع صباحا لضمان تفتيشهم ودخولهم اللجنة قبل بدء الامتحان ب 10 دقائق.