في ثاني أيام عيد الأضحى.. الداخلية تضبط 27 ألف مخالفة مرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود أجهزة الأمن، خلال 24 ساعة، عن تحرير 30242 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1261 مخالفة السير بدون تراخيص، 21 دراجة نارية مخالفة، 14271 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 18 مخالفة موقف عشوائي، 1626 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 8 مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.