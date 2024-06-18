ضبط مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على عنصرين إجراميين بمحافظة الإسكندرية، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسكندرية، أفادت بقيام (عنصريين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 17.500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1.5 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.