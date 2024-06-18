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مسئولون فلسطينيون بغزة: 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام التطعيمات

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد شعلان

الثلاثاء، 18 يونيو 2024 12:46 م

أكد مسئولون فلسطينيون بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يصران على إدخال 2.4 مليون مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

 

وقال مسئولون فلسطينيون بغزة إن 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات.

 

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

 

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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