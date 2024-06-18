شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولون فلسطينيون بغزة: 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام التطعيمات والان مع تفاصيل الخبر

أكد مسئولون فلسطينيون بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يصران على إدخال 2.4 مليون مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال مسئولون فلسطينيون بغزة إن 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.