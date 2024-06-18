شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: الوضع فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتدهور بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عن فزعه بسبب عدم اتباع مبادئ القانون الإنساني خلال الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة.

وأضاف المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يتدهور بشكل كبير، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.