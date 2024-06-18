شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلى لا يفهم لغة السلام والأمن والان مع تفاصيل الخبر

قال أمين سر حركة فتح في هولندا زايد تيم، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم لغة السلام والأمن والأمان؛ على خلفية انتهاكه للقانون الدولي والقانون الإنساني في قطاع غزة.

وشدد تيم -في تصريح لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، على أن نتنياهو منذ 7 أكتوبر حتى الآن لم يحقق شيئا سوى خروجه عن القانون الدولي وارتكابه حرب إبادة حقيقية في قطاع غزة، ولفت إلى أن الزيارات الأمريكية المتتالية إلى إسرائيل هي محاولة من واشنطن لعدم توسيع مجال الحرب خصوصا في شمال فلسطين.

وحول تصريحات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفث، بأن القصف الإسرائيلي على غزة حوَّل القطاع إلى "جحيم على الأرض"؛ قال إن" إسرائيل انتهكت كل القوانين الدولية واعتمدت سياسة التجويع وإغلاق المعابر وارتكاب المجازر، وهناك تصريحات كثيرة ووثائق وتقارير وأدلة من منظمات عدة تؤكد ذلك؛ لذا يجب تطبيق واحترام القانون الإنساني والقانون الدولي بشكل واضح".