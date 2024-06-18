شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. عودة امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل بمادة اللغة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365، على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها أخر أخبار امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق السبت بالمواد المضافة للمجموع، بالإضافة إلى حالة الطقس حيث تتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى وتسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 37 درجة.



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بعثة الحج السياحي: إعادة 142 حاجًا تائهًا منذ بداية موسم الحج.. وحالة مفقودة

كشف أيمن عبدالعظيم رئيس لجنة التائهين والمفقودات بالبعثة الرسمية للحج السياحي المتواجدة بالأراضي المقدسة ؛ أن اللجنة نجحت في إعادة 142 حاجا تائها منذ بداية موسم الحج حتى الآن، وتم التوصل معه والتواصل مع ذويه وإعادتهم إلى حيث إقامتهم ، فيما جاري البحث عن حالة فقد لم يتم العثور عليها حتى الآن.

عودة امتحانات الثانوية العامة السبت المقبل بمادة اللغة العربية

تنطلق امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو، بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر حتى 20 يوليو 2024، حيث يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

الأرصاد: نتأثر بمنخفض الهند الموسمى والعظمى على القاهرة تسجل 37 درجة

توقع الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 37 درجة مئوية، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، ولكن بنسبة بسيطة، مشيرا إلى أن محافظات جنوب الصعيد مازالت تحافظ على درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير، إذ تتراوح في حدود 46 درجة مئوية.

وزارة الصحة: انتظام تقديم الخدمة بأقسام الطوارئ فى مراكز الرعاية 100%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ 454 زيارة مفاجئة للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في 23 محافظة في الأيام الأولى من إجازة عيد الأضحى المبارك، ومن خلال فرق الحوكمة والمراجعة الداخلية.

المالية: عودة الاقتصاد المصرى لمسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يعود إلى مسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة «المالية العامة للدولة» وتحقيق الانضباط المالى

496 مليار جنيه موازنة الصحة بزيادة 77.4 مليار عن المخصصات الدستورية

شهدت الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 زيادة المخصصات المالية للصحة، التعليم، التعليم العالى، والبحث العلمى، عن النسب الدستورية المنصوص عليها بحوالى 7.1%، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذه القطاعات على وجه التحديد.



