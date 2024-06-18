حبس وغرامة| عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع بالمحافظات.. وهذه خدمات المجازر المجانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت المحافظات تفاصيل عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع، محذرة المواطنين من تطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتزامن مع حلول موعد عيد الأضحى المبارك الذي يوافق الأحد 16 يونيو 2024.

عقوبة ذبح الأضاحي في الشوارع

يتم تطبيق القانون رقم 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966 على محال الجزارة، حيث ينص القانون على أن الذبح للبيع خارج المجازر يعاقب بالحبس لمدة سنة وغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل، فإنه يعتبر مخالفًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون النظافة رقم 38 لسنة 1967، وقد تصل العقوبة إلى 10 آلاف جنيه، وذلك حسب حجم المخالفة وتأثيرها البيئي على الشارع.

ووجهت وزارة التنمية المحلية بضرورة فتح المجازر الحكومية على مستوى المحافظات وخاصة في المدن أمام المواطنين لاستقبال الأضاحي وذبحها مجانا طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

ونبهت وزارة التنمية المحلية بضرورة تحرير محاضر بيئية ضد من يقوم بذبح الأضاحي في الشارع ويترك المخلفات والدماء، موضحة أن قيمة الغرامة ستختلف حسب حجم المخالفة وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه.

ومن المقرر تقديم المجازر خدمات مجانية كاملة للمواطنين تشمل ما يلي:

1- فحص الحيوان قبل الذبح.

2- فحص اللحوم بعد الذبح.

3- توفير الاستضافة حتى انتهاء عملية الذبح والتجهيز.

4- توفير مكان انتظار للسيارات.

كما تم التحذير من إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية على الطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة، لتجنب إعاقة حركة المرور، والتعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الممارسات.