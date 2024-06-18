شكرا لقرائتكم خبر عن فسحة مجانية على شلالات النيل بالقناطر الخيرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يقصد الكثير شلالات النيل القناطر الخيرية بالقليوبية بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، ويمكن الوصول بسهولة إلى شلالات النيل بالقناطر من جهة منشأة القناطر بالجيزة أو من جه ميدان القناطر.

وتضم القناطر الخيرية حديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وأيضا حديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، وحديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

ومدينة القناطر من أهم الأماكن للخروج في العيد بالقليوبية بأقل تكلفة، وأسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة مناسبة، وهى مقصدا لكل أهالي القليوبية والقرى المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة في متناول الجميع.

وتبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيها للفرد.

شلالات القناطر الخيرية

الشلالات

نهر النيل بمنشأة القناطر

فسحة القناطر

إقبال المواطنين على نهر النيل فى عيد الأضحى

شلالات نهر النيل