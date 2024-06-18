شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الحجاج المتعجلين يودعون المشاعر المقدسة بالدموع بعد أدائهم طواف الوداع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسيطرت مشاعر الفرح ودموع الحزن على ضيوف الرحمن وهم يغادرون مشعر منى بعد إتمام مناسك الحج، وقد قامت قوات أمن الحج بتفويج الحجاج على جسر الجمرات وفق الخطط التشغيلية لموسم حج هذا العام وسط منظومة متكاملة من الخدمات ، حيث توجهوا للحرم المكى لأداء طواف الوداع، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحرمين بمشاركة الجهات المعنية العاملة في الحج.

وفى سياق الاستعدات قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يتجهيز ‏⁧‫194 باباً و 519 سلماً و 194 مصعداً كهربائياً و33 ألف سجادة و 340 مصلى و 2800 متطوع و 883 وحدة تكييف و 4323 مروحه تهوية ورذاذ و 251 عربة كهربائية كبيرة و 8000 سماعة لنظام الصوت و 10 آلآف عربة يدوية و 50 لغة للإرشاد المكاني.



للتيسير على ضيوف الرحمن إكمال أداء مناسكهم.

ومن جانبه، نصح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب الحجاج المتعجلين في المغادرة من مشعر منى خلال ثاني أيام التشريق، بعدم مغادرة مخيماتهم قبل حلول المواعيد التي يحددها القائمون على خدمتهم، منوهاً بالجهود الأمنية التي تبذلها القطاعات الأمنية لتأمين رحلة الحجاج، ودعا ضيوف الرحمن أيضاً إلى الاستمرار في التقيد بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم لأداء النسك خلال أيام التشريق، والتي تشمل رمي الجمرات والسعي والطواف بالبيت الحرام، من خلال الالتزام بتنظيم التفويج واتباع الاتجاهات المحددة للسير على الطرق التي تؤدي إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام عند الذهاب والعودة، وعدم حمل الأمتعة إلى منشأة الجمرات والمسجد الحرام، والهدوء والانتظام في حركتهم.

ومن جهة أخرى، كانت وزارة الصحة السعودية قد استقبلت عبر مركز الاتصال "937" منذ بداية موسم الحج، أكثر من 47 ألف اتصال، وشملت الخدمات المقدمة للحجاج الاستجابة والتوجيه بما يخص استفسارات الحجاج وكذلك تقديم الاستشارات الصحية، وتسجيل البلاغات التي يتم معالجتها بطرق عاجلة وآنية.