شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الرئيس الأمريكى يشيد بجهود مصر فى الوساطة لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

أشاد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط عاموس هوكستين بجهود مصر في الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقال إن الاتفاق المعلن من الرئيس الأمريكي يحظى بموافقة مصر وقطر ومجموعة السبع ومجلس الأمن، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أشاد رئيس مجلس النواب اللبناني بدور مصر في ملف الوساطة وجهود وقف إطلاق النار في غزة.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.