شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. جو شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد، الأربعاء، طقسا شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية ، مائلا للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء ، معتدل على السواحل الشمالية.

ومتوقع غدا أن يشهد نشاط على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 47 درجة والصغرى 30.