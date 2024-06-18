شكرا لقرائتكم خبر عن 60 سؤالا لن يخرج عنها امتحان الفلسفة والمنطق لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” 60 سؤالًا اختياريًا هامًا في مادة الفلسفة والمنطق لطلاب وطالبات الثانوية العامة، لن يخرج عنها امتحان آخر العام، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات العام الدراسي 2023/2024، التي تستمر حتى 20 يوليو المقبل.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التى يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد في وزارة التربية والتعليم؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهم الدراسية والتدريب على شكل أسئلة الامتحان.

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ويستطيع الطلاب من خلال الأسئلة الاسترشادية، التركيز على أهم أجزاء المنهج والتدريب على شكل أسئلة الامتحان بنظام (الاختيار من متعدد) خلال المراجعة النهائية النهائية للامتحان، علمًا أن امتحان مادة الفلسفة والمنطق، يتضمن 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عنها فى 3 ساعات بواقع 60 درجة.

يُذكر أن طلاب وطالبات الثانوية العامة انتهوا من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، وتشمل (التربية الدينية، والتربية الوطنية، والاقتصاد والإحصاء)، ويستعدون لأداء امتحانات المواد الراسية الأساسية، التي تنطلق يوم 22 يونيو 2024، وتستمر حتى 20 يوليو المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الالتزام بتعليمات الوزارة الخاصة بالإجابة عن الأسئلة مهم للطلاب حتى لا يقع الطالب فى مشكلة فنية تؤدى إلى أن يخسر درجات، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون موحدة على مستوى الجمهورية ولكنها مختلفة فى ترتيبها بواقع 30% أسئلة تقيس المستويات العقلية البسيطة و40% أسئلة تقيس المستويات العقلية المتوسطة للطلاب و30% للمستويات العليا.