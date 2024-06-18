شكرا لقرائتكم خبر عن برامج ترفيهية للأطفال بالمناطق بديلة العشوائيات بالقاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الدولة حريصة على توفير الرعاية الكاملة لسكان كافة المشروعات الحضارية التى أقامتها كـ سكن بديل للمناطق غير الأمنة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لهذه المشروعات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، كما تحرص أجهزة الدولة على دعم الأنشطة المختلفة لخلق جيل جديد واعى من القاطنين فى هذه المدن المطورة .

وفى هذا السياق قام جهاز مدينة المحروسة بالتنسيق مع وزارة الثقافة إدارة الطفل بإقامة إحتفالية للأطفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك شملت رقص بالتنورة، ورسم على الوجه واليد، وألعاب متنوعة.



كما قام جهاز مدينة أهالينا بإقامة إحتفالية مماثلة لأطفال المدينة بالتعاون مع وزارة الثقافة تضمنت رقص التنورة، وشو عرائس، وأراجوز ، ورسم على الوجوه.

وفى الخيالة نظم صندوق مكافحة الإدمان حملة توعية بأضرار المخدرات ، كما تمت إقامة احتفالية لادخال البهجة على نفوس الأطفال القاطنين بالمدينة.