شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط بسبب ارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظراً لإرتفاع درجة الحرارة والتى تؤثر على القضبان والمعدات وأن هذا الإجراء ضرورى لتفادى أى طارئ حفاظاً على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجات الحرارة .



وأكدت الهيئة أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط وبخاصة الوجه القبلى، وذلك من خلال فرق الطوارئ المخصصة لذلك، والمنتشرة على جميع الخطوط .



وأوضحت الهيئة أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل، وتقدمت بالاعتذار للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن ذلك خارج عن إرادة الهيئة .