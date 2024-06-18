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تفاصيل العثور على حوت نافق على سواحل هاسيندا الساحل الشمالي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة البيئة بيانا بشأن حادثة نفوق حوت في منطقة الساحل الشمالي.

وقالت الوزارة، في بيانها، إنه ورد بلاغ للإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة بالعثور على حيوان بحري نافق بأحد شواطىء الساحل الشمالي، قرية هاسيندا وايت سيدي عبد الرحمن.

وعلى الفور أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة التوجه إلى مكان البلاغ لاتخاذ الإجراءات اللازمة للدفن الآمن للحوت النافق.

كما توجه رئيس فرع جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وممثلو محميات المنطقة الشمالية وممثلو معهد علوم البحار إلى المكان وتم تحديد نوعه ووجد أنه من نوع كوفييه ذو منقار Cuvier’s beaked whale.

ودعت وزارة البيئة، إلى عدم القلق تجاه الواقعة وأنها ستعلن عن أي مستجدات لاحقة فور معرفة الأسباب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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