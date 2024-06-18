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توجيه عاجل من "السياحة" بشأن الحجاج المفقودين والمرضى بالسعودية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجهت وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج.

وقالت "السياحة"، وفق خطاب أرسلته لشركات السياحة، وحصل الخليج 365 على نسخة منه، إنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية في أقرب وقت ممكن.

وأعلنت وزارة الصحة، نقل 27 حاجا مصريا إلى مستشفيات المشاعر المقدسة في عرفات، ومنى خلال أداء مناسك الحج في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وخروج أحد الحجاج بعد استقرار حالته الصحية، فيما يتلقى باقي المحتجزين الخدمات الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية السعودية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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