"قبضوا عليا ظلم".. أمن الجيزة يرد على فيديو مسجل خطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو متداول على تطبيق "تيك توك" أشعل مواقع التواصل، يظهر خلاله شخص يتضرر من رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة بزعم محاولتهم إلقاء القبض عليه دون وجه حق.

وحدة الرصد بمديرية أمن الجيزة تابعت الفيديو ووجه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها كاملة.

التحريات بينت أنه بتاريخ 9 يونيو الجاري تم ضبط مسجل خطر بحوزته عدد كبير من أقراص عقار التامول المخدر وسلاح أبيض وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

المتهم أرشد عن أحد العناصر الجنائية "ناشر مقطع الفيديو" سبق اتهامه فى 18 قضية أبرزها "اتجار بالمخدرات" وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم المضبوط على ذمة التحقيق وضبط وإحضار الشخص الظاهر بمقطع الفيديو.

اليوم الثلاثاء، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ناشر الفيديو بمنطقة أوسيم وبحوزته عدد من أقراص عقار التامول المخدر واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتصويره مقطع الفيديو لغل يد رجال الشرطة عن ملاحقته وضبطه.