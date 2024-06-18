يختصر نصف الوقت.. تفاصيل مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تنفذ الحكومة ممثلة في وزارة النقل، خطة موسعة من أجل تطوير وتحديث النقل الجماعي في مدينة الإسكندرية، حيث تعتبر المدينة من أهم المدن بعد القاهرة الكبرى ومن أهم المراكز التجارية والصناعية والسياحية ذات الكثافة السكانية العالية.

وتسبب النمو السكاني السريع في ضرورة التوسع العمراني ووجود ضرورة التوسع العمراني ووجود ضرورة ملحة لتحسين خدمات النقل.

وأوصت دراسات النقل الحضري لمدينة الإسكندرية التي قام بها الاستشاري الفرنسي "EGIS-RAIL" من خلال منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية بأن الحل الأمثل لمشكلة النقل الجماعي داخل محافظة الإسكندرية هو تنفيذ 4 مشروعات نقل ذات أولوية قصوى طبقا لخطة استراتيجية للنقل الحضري حتى عام 2032.

ومن بين هذه المشروعات الموصى بتنفيذها، إعادة تأهيل ترام الرمل الحالي من محطة فيكتوريا وحتى محطة الرمل ودراسة امتداده حتى المنشية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل:

- يبلغ طول الخط 14.11 كم ويشتمل على 25 محطة (6.3 كم سطحي – 7.52 كم علوي – 276 متر نفقي).

- عدد ركاب الترام الحالي 47000 راكب / يوميًا ومستهدف وصوله إلى 138000 راكب/ يوميًا في 2032.

- يبدأ مسار الترام بعد إعادة تأهيله من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق (سان استيفانو – جانكليس – الوزارة – رشدي – مصطفى كامل – سيدي جابر – سبورتنج – الإبراهيمية – الرمل) ثم ينتهي مسار خط الترام بميدان المنشية.

- بعد التطوير سيتم تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 31 دقيقة وستزيد سرعة التشغيل من 11 كم/ ساعة إلى 21 كم/ ساعة وسيقل زمن التقاطر من (9:8) دقائق إلى (3:2.50) دقيقة.