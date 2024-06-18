شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: المتحف المصرى بالتحرير الأقدم فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

يُعد المتحف المصري بالتحرير أحد المعالم التاريخية والسياحية بالقاهرة، فهو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، وأول مبنى ينشأ في العالم ليكون متحفًا.

بدأت فكرة إنشائه عام 1895، حين فاز المعماري الفرنسي مارسيل دورنيو بالمسابقة الدولية التي تمت إقامتها لتصميم مبنى المتحف، وافتتحه الخديوي عباس حلمي الثاني عام 1902، جاء ذلك وفق ما استعرضه مركز معلومات مجلس الوزراء فى إنفوجراف له .

وفي أبريل 2021، كان المتحف محط أنظار العالم حين ودع 22 مومياء ملكية لتُنقل إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في موكب مهيب.



أقدم متحف أثرى