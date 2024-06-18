شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عناوين مكتب شكاوى المرأة بمحافظات القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

يقوم مكتب شكاوى المرأة بـ المجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.

ويتلقى مكتب شكاوى المرأة شكاوى السيدات من خلال المقابلات الشخصية بفروع المجلس فى المحافظات .



وينشر ”الخليج 365” عناوين مكتب شكاوى المرأة بمحافظات القاهرة الكبرى، كما يلى :

- القاهرة

شارع عبد الرزاق السنهوري مكرم عبيد - مدينة نصر

- الجيزة

122 شارع الهرم الرئيسي الكوم الأخضر بعد مسرح الزعيم - الجيزة

- القليوبية

منطقة الفيلات شارع رقم

8 أمام مدرسة الفتح فيلا المجلس القومي بينها



ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".



ويعتير مكتب شكاوى المرأة بمثابة مساحة آمنة للمرأة المصرية موجود فرع له في كل محافظات مصر للمساهمة في حل المشكلات والعقبات القانونية والاجتماعية والنفسية التى تواجه المرأة المصرية وتساندها في الحصول على كل حقوقها المختلفة من خلال مكاتبه في 27 محافظة، والرقم المختصر ١٥١١٥ وعدد آخر من الوسائل كل سيدة تستطيع توصيل استفسارها ومشكلتها للرد عليها من قبل مجموعة مكونة من 70 من الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، لتقديم الاستشارة بطريقة احترافية، وإحالتها لعدد من الشركاء من قطاعات إنفاذ القانون أو شبكة المحامين المتطوعين (620 محاميا متطوعا) أو الشركاء مقدمي الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية أو الخدمات الاقتصادية).