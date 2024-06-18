شكرا لقرائتكم خبر عن مركز البحوث الزراعية يكشف فوائد التسميد الحيوى للنبات والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة هبة حنفى الباحث بـ معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية ، أن الأسمدة أو المخصبات الحيوية تعتبر مصادر غذائية للنبات رخيصة الثمن بديلاً عن استخدام الأسمدة المعدنية والتي لها الأثر في تلوث البيئة سواء كان للتربة أو المياه عند الإسراف في استخدامها حيث تنتج هذه المخصبات من الكائنات الحية الدقيقة وتستعمل كلقاح حيث تضاف إلى التربة الزراعية إما نثراً أو بخلطها مع التربة أو بخلطها مع بذور النبات عند الزراعة .

وفى التقرير التالى نتعرف على فوائد التسميد الحيوى..

1- افراز مواد النمو النباتية الأمر الذى يسرع معدل النمو للنبات .

2- ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية المكلفة وتوفير تكاليف الإنتاج.

3- تحويل الفسفور والعناصر المغذية في التربة إلى صورة صالحة للاستفاد بواسطة النبات.

4- انتاج منظمات النمو والهرمونات النباتية والأحماض العضوية والأمينية.

5- انتاج الفيتامينات حيث تقوم بعض الأجناس الميكروبية أثناء نشاطها بإنتاج مجموعة من الفيتامينات وخاصة فيتامين "ب" وبكميات متزنة فيمتصها النبات مما يساعد على زيادة مناعة النبات للإصابة بالأمراض بالإضافة الى رفع القيمة الغذائية.

6- انتاج المضادات الحيوية : لبعض الميكوبات القدرة على افراز مواد عضوية تعمل على إيقاف أو قتل أو تثبيط أو تجعل الوسط غير مناسب لنمو الكائن الممرض .

7- تحسين صفات التربة الطبيعية والكيماوية .

8- الحصول على محصول اقتصادى نظيف خال من الملوثات ويسمح له بالتصدير.