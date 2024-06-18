شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الاقتصاد المصرى إلى مسار أكثر استقرارا فى عدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، الأربعاء، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في التحرك الإيجابى للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى لدى مؤسسات التصنيف الدولى، وتوقعات البنك الدولى لتحقيق نمو 4.2% العام المقبل.

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