شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعنى قضية بطلان التصرف فى التركة؟ مكتب شكاوى المرأة يرد والان مع تفاصيل الخبر

يعني ايه قضيه بطلان التصرف في التركة؟ من الأسئلة بين الأسئلة التي وصلت مكتب الشكاوي علي خط الإستشارات 15115 ، وهو الخط التابع لـ مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل.

أجاب خط الاستشارات التابع لـ مكتب الشكاوى، أن بطلان التصرف في التركه يعنى أنه لايجوز لأى أحد من الورثة أن يتصرف في التركة بمفرده بأن يبيعها أو يتنازل عنها أو غيره، لأن الورثة لازم يكونوا موافقين على التصرف في حقهم، وإذا تصرف أحد بإسم الكل فالمحكمة تقدر تلغي عقد البيع ويكون باطل لأنه تصرف من شخص لا يملك كل الميراث، وانه بيبيع حاجة ورثة تانيين.

ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بـ المجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل ، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

يقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.