شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نصائح حماية المستهلك للمواطنين خلال التسوق الإلكترونى منعا للغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حماية المستهلك نصائح للمواطنين أثناء الشراء عن بعد "التسوق الالكتروني" وذلك من خلال حملة توعية بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ويأتي ذلك في اطار الحرص على منع التلاعب والتصدي لأي محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

عند الشراء عبر الإنترنت برجاء مراجعة الشروط الآتية لتفادي عمليات الغش والاحتيال

توافر بيانات التاجر وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

بيانات المنتج محل العرض بما فيها مصدره وصفاته وخصائصه وكيفية استعماله ، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.

ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن "الرسوم / الضرائب مصاريف الشحن".

مدة العرض في حالة توافره.

الضمان الذي يقدمه الموقع العارض للمنتج / أو التاجر.

الخدمات التي يقدمها بعد التعاقد إن وجدت.



مدة العرض الذي يتناول خدمات تقدم بشكل دوري .



تاريخ التسليم ومكانه والمصاريف المستحقة عند التسليم .

أحكام الرجوع في العقد ، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.

بيانات مراكز الخدمة ما بعد البيع .

احرص على الشراء من المواقع التي توجد لها مقر داخل جمهورية مصر العربية حيث إن القانون لا يمتد خارج الجمهورية.



الابتعاد عن الشراء من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غير المعتمدة وليس لديها أي بيانات.



احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الأنترنت وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه