شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 456 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع إلى نحو 9.557 مليار دولار، ما يعادل نحو 456 مليار جنيه فى نهاية شهر مايو 2024، مقابل نحو 9.384 مليار دولار، ما يعادل نحو 448 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2024، بزيادة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال شهر.



وأعلن البنك المركزي المصرى، قبل أيام عن أن صافى الاحتياطات الأجنبية سجل 46.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى مقارنة بـ41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 بارتفاع قدره نحو 5.125 مليار دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.



وكان مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري قال لـ"الخليج 365" فى وقت سابق، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال شهر أبريل 2024 بمعدل 43.8% (على أساس سنوي) - للشهر الثاني على التوالي - لتصل إلى نحو 2.2 مليار دولار (مقابل نحو 1.5 مليار دولار خلال شهر ابريل 2023).