شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: الاتصالات مع واشنطن على مستوى السياسة الخارجية تنخفض حاليا للحد الأدنى والان مع تفاصيل الخبر

قالت الخارجية الروسية إن الاتصالات بين موسكو وواشنطن على مستوى السياسة الخارجية تنخفض حاليا إلى الحد الأدنى، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حذَّر من أن الخطر على الدول الأوروبية لا يأتي من روسيا بل من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد ينزلق الوضع إلى الفوضى، وذلك خلال اجتماعه مع كبار المسئولين بوزارة الخارجية الروسية، إذ قال إنه حان الوقت لإجراء نقاش موسَّع بشأن الضمانات الثنائية ومتعددة الأطراف للأمن الجماعي.

وأضاف "بوتين"، خلال تصريحات نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه لا توجد دولة في العالم مُحصَّنة من الانضمام إلى قائمة ضحايا الدبلوماسية الغربية، كما أن روسيا مهتمة بإنشاء نظام أمني غير قابل للتجزئة عبر الحوار، بما في ذلك داخل أروقة الأمم المتحدة.