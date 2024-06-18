شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال فى إيران يودى بحياة 4 أشخاص ويتسبب فى إصابة 120 آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب زلزال تناهز شدته 5 درجات، اليوم الثلاثاء، فى مقتل 4 أشخاص على الأقل، وإصابة 120 آخرين في شمال شرق إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وهزّ الزلزال مدينة كاشمر (شمال شرق) عند الساعة 13:24 بالتوقيت المحلي (09:54 توقيت جرينيتش)، ما أودى بحياة أربعة أشخاص وإصابة 120 آخرين، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن الحاكم المحلي.