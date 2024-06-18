شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكية: نعمل على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو والان مع تفاصيل الخبر

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تعمل على تعزيز قدرة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية، مضيفا: "نجرى تسريع لوصول حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "نعمل على انضمام أوكرانيا لحلف الناتو.. وسجلنا زيادة للإنفاق الدفاعى داخل الحلف".

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن أمس الإثنين، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 527 ألفا و390 جنديا، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1080 جنديا ما بين قتيل وجريح".