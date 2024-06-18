شكرا لقرائتكم خبر عن خطط وزارة النقل للتوسع فى خطوط المترو بالقاهرة الكبرى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

خططت وزارة النقل منذ سنوات لزيادة عدد خطوط المترو بالقاهرة الكبرى لـ6 خطوط مترو، كما خططت أيضا لمد الخطين الأول والثانى لمسافات أطول، وفى السطور التالية أهم تفاصيل التطوير بشبكة المترو الجارى تنفيذها.

الخط الرابع لمترو الأنفاق :

يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو 19 كم وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة "حدائق الأشجار" بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مروراً بـ المتحف المصرى الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو ، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

الخط السادس للمترو

يربط الخط السادس للمترو، مدينة الخصوص بالمعادى الجديدة ويجرى الأن مراحل الدراسات الخاصة بالخط، وانتهت الوزارة من المرحلة الأولى للدراسات وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من دراسات وتمول دراسات هذه المرحلة من الخزانة الفرنسية بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو ومدة تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة الخط السادس 18 شهرا، ويمتد الخط السادس للمترو في مسار موازى للخط الأول لتخفيف العبء عنه، ويبدأ من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائرى حتى المعادي الجديدة، بطول 34 كم ويشتمل على 26 محطة، ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة الدمرداش، كذلك يتبادل الخدمة مع الخط الثالث في محطة العباسية ، ومع الخط الرابع فى محطة مجرى العيون، ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (عدد 3 محطة) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.

مد الخط الأول للمترو لمدينة شبين القناطر

مد الخط الأول للمترو من المرج الجديدة حتى مدينة شبين القناطر بالقليوبية، وتم البدء بالفعل في تنفيذ ذلك بنفس مسار قطار سكة حديد 23يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث، وسيتم تمويل المشروع من خلال منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ الأسبانية، وتم توقيع عقد بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشاري الاسباني TYPSA لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات المبدئية للمشروع بطول حوالى 19 كم و14 محطة لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار .