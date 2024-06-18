"النار مسكت في العنابر".. نفوق 9 آلاف كتكوت داخل مزرعة بالواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خسائر فادحة مُني بها مالك مزرعة دواجن بمركز الواحات البحرية اندلعت فيها النيران.

الرجل المكلوم تلقى خبرًا صادمًا أفسد فرحته بعيد الأضحى المبارك "النار مسكت في الكتاكيت".

غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقت بلاغا من النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مزرعة دواجن بدائرة المركز.

مدير إطفاء قطاع أكتوبر دفع بسيارات الإطفاء بالتنسيق مع مأمور المركز، وتبين بالفحص أن ماسًا كهربائيًا بإحدى التوصيلات تسبب في نشوب حريق بأحد عنابر الدواجن.

حاول رجال الدفاع المدني تقليل حجم الخسائر لكن ارتفاع درجات الحرارة وسرعة امتداد النيران لعدد من العنابر حال دون ذلك ما أسفر عن نفوق 9 آلاف كتكوت على الأقل.

تحرر محضر بالواقعة، وانتدب مدير أمن الجيزة لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة وتحديد ملابسات الحريق وحصر الخسائر.