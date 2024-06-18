خرطوش ومطاوي ومولوتوف.. حرب شوارع تضرب شوارع الجيزة في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سجلت محافظة الجيزة 3 مشاجرات بالأسلحة النارية والبيضاء بل ووصل الحال في بعضها لاستخدام زجاجات المولوتوف الحارقة خلال عيد الأضحى المبارك مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

البداية من مركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر، أصيب مالكا مطعم وعاملان بطعنات متفرقة بالجسم على يد اثنين آخرين بسبب خلاف على قيمة مشتريات.

وتيرة العنف تصاعدت في الجيزة بشجار حاد اختار أحد طرفيه الانتقام من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة خرطوش بسبب خلاف مالي ليسقط مصابين اثنين برش خرطوش.

الواقعة الثالثة حملت طابعا مختلفا من الانتقام، سائق توك توك قابل عتاب صاحب سوبر ماركت "متقفش قدام المحل تاني" بشكل مختلف.

سائق المركبة ذات الثلاث عجلات أحضر زجاجة مولوتوف تمهيدًا لإلقائها على السوبر ماركت لكن خطته باءت بالفشل وكاد ينهي حياته بعد سوء تقديره للمسافة ليضرم النار في نفسه وينقل إلى المستشفى مصابا بحروق متفرقة بالجسم.