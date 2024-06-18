شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة توجه باتخاذ كافة الإجراءات فى حادث نفوق حوت بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

ورد بلاغ للإدارة العامة لـ محميات المنطقة الشمالية بوزارة البيئة بالعثور على حيوان بحرى نافق بأحد شواطىء الساحل الشمالى، قرية هاسيندا وايت سيدي عبد الرحمن، وعلى الفور أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة التوجه إلى مكان البلاغ لإتخاذ الإجراءات اللازمة للدفن الآمن للحوت النافق.

وعلى الفور توجه رئيس فرع جهاز شئون البيئة بـ الإسكندرية وممثلى عن محميات المنطقة الشمالية وممثلى معهد علوم البحار إلى المكان وتم تحديد نوعه ووجد أنه من نوع كوفييه ذو منقار Cuvier’s beaked whale.

وإذ تدعو وزارة البيئة بعدم القلق تجاه الواقعة وسوف تعلن عن أى مستجدات لاحقة فور معرفة الأسباب.