شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء استعدادات الكنترول المركزى للتقدير الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإنتهاء من استعدادات الكنترول المركزى بمدينة السادس من أكتوبر للتقدير الالكترونى لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2024، وذلك تمهيدا لبدء أعمال كنترول الرصد غدا الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024.

وفي هذا الإطار، تم الإنتهاء من تجهيز القاعات المخصصة تمهيدا لاستقبال أوراق الإجابة، حيث من المقرر أن يبدأ يوم الاحد المقبل الموافق 23 يونيو 2024 السادة مدخلى البيانات بالكنترول المركزى بأكتوبر بالعمل على تنقية وتدقيق بيانات طلاب الثانوية العامة ومراجعة تظليل أرقام جلوس الطلاب في ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية.

كما يتم حاليا أيضا إعداد الكنترول المركزى لاستقبال أوراق إجابة امتحان أولى المواد المضافة للمجموع (اللغة العربية)، التي من المقرر أن تعقد يوم السبت المقبل، وذلك تمهيدا لإعدادها لعملية التصحيح الإلكترونى.



