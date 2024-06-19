شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب شكاوى المرأة يتلقى استفسارات السيدات عبر واتساب.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

خصص مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، رقم واتساب_ 01007525600 لتلقى شكاوى السيدات واستفساراتهم يوميا عبر هذا الرقم.

وقال المجلس القومى للمرأة: تقدرى تبعتيله لو محتاجة مشورة في أي وقت تستفسري عن مشكله قانونيه أو إجتماعيه أو نفسيه بتواجهيها في حدود ختصاصاتنا.

واختصاصات مكتب شكاوى المرأة:

مسائل الاحوال الشخصية الولاية علي النفس - مسائل الاحوال الشخصية الولاية علي المال- جرائم العنف ضد المرأة، التمييز ، الحرمان من الحقوق -جرائم تقنية المعلومات -جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية- الاحوال المدنية - تنفيذ الاحكام -استحقاق المواريث -شكاوي العمل والخدمة المدنية -الحقوق الاجتماعية والاقتصادية -دعم نفسي -مشورة اسرية وتنشئه متوازنه - شكاوى استثنائيه

ويتلقى خط الاستشارات 15115 التابع لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، تساؤلات السيدات على مدار الساعة ويقدم لهم كافة أوجه الدعم بداية من الرأي القانوني، فضلا عن اتخاذ إجراءات الخاصة بالإحالة للشكاوى التي تتطلب التدخل ، ومن هذا يقدم خط الاستشارات إجابات على مجموعة من التساؤلات التي وردت للخط وينشرها عبر صفحته الرسمية، حيث يتلقى التساؤلات أيضا على الواتساب 01007525600 ورسائل صفحة مكبت الشكاوى تحت شعار "احنا معاكى".

ويقوم مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة، بتوفير سبل الحماية والدعم للمرأة المصرية والمساهمة في خلق بيئة اجتماعية وتشريعية آمنة لها تتمتع من خلالها بكافة حقوقها القانونية والدستورية والاجتماعية، نظرا لكونه أحد الآليات التنفيذية للمجلس، وأحد أهم حلقات الوصل مع النساء فى المجتمع المصري واللاتي قد يتعرضن لأية ممارسات تمثل تمييزا أو عنف ضدهن أو تمثل انتهاكا لحقوقهن التى يضمنها لهن الدستور والقانون أو إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، سواء حدث ذلك فى المجال العام أو المجال الخاص.

ويعتير مكتب شكاوى المرأة بمثابة مساحة آمنة للمرأة المصرية موجود فرع له في كل محافظات مصر للمساهمة في حل المشكلات والعقبات القانونية والاجتماعية والنفسية التى تواجه المرأة المصرية وتساندها في الحصول على كل حقوقها المختلفة من خلال مكاتبنا في 27 محافظة، والرقم المختصر 15115 وعدد آخر من الوسائل كل سيدة تستطيع توصيل استفسارها ومشكلتها للرد عليها من قبل مجموعة مكونة من 70 من الخبراء القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، لتقديم الاستشارة بطريقة احترافية. وإحالتها لعدد من الشركاء من قطاعات إنفاذ القانون أو شبكة المحامين المتطوعين (620 محاميا متطوعا) أو الشركاء مقدمي الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية أو الخدمات الاقتصادية).