حوت الساحل الشمالي النافق.. وزيرة البيئة توجه "رسالة طمأنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت النافق الذي تم العثور عليه بأحد الشواطئ بمنطقة الساحل الشمالي بالبحر المتوسط وفق الأساليب الصحية الآمنة وذلك بعد فحصه وأخذ القياسات وتوثيق كافة الإجراءات للاستفادة منها في البحث العلمي وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأوضحت وزيرة البيئة في بيان، أن المعاينة أسفرت عن أن الحيوان النافق هو حوت من نوع كوفييه ذو منقار وهو من الأنواع الشائعة بالبحر المتوسط وغير المهددة بالإنقراض.

ولفتت إلى أن الحوت النافق في حالة تحلل كامل يصعب معه تحديد سبب ظاهري للنفوق سوى تهتك فى منطقة أسفل الرأس، مما يرجح أن عملية النفوق تمت في المياه العميقة منذ أكثر من 15 يوماً ودفعت به التيارات البحرية على الشواطئ المصرية.

وأشارت فؤاد إلى أن مثل تلك الأنواع من الحيتان تسير في مجموعات داخل المياه العميقة في البحر المتوسط للحصول على الغذاء وكثيرا ما يضل أحد الأفراد من القطيع للبحث عن الغذاء في أماكن أخرى فيقع في مياه ضحلة تعرضه للإصابة من قاع صخري أو أحد المراكب أو وصوله لمنطقة لا يتوفر فيها الغذاء لفترة طويلة مما يجعله معرض للنفوق في حالة انفصاله عن القطيع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لدفن الحوت دفنا آمنا تحت إشراف فريق متخصص.

وأكدت وزارة البيئة أنه لا داعي للقلق تجاه هذا الموضوع، حيث أن الحيتان لا تمثل خطورة على الإنسان، كما أنه حدث عارض وارد حدوثه.

وكانت وزارة البيئة قد تلقت من خلال الإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بلاغ بالعثور على حيوان بحري نافق بشاطئ خاص بإحدى القرى السياحية بالبحر المتوسط وفور تلقي البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة من المختصين لفحص البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.