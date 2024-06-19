بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب عمرو صالح:

كشف الدكتور أحمد جمال، رئيس البرنامج البحثي لمشروع التنمية المستدامة لمحصول "الكاسافا" بديل القمح المنتظر طرح شتلاته بالأسواق، عن موطن زراعته والدول التي تعتمد عليه لسد الفجوة الغذائية له.

وقال جمال في تصريحات لمصراوي، إن دول شرق آسيا وتايلاند ونيجيريا وكينيا تستخدم المحصول كغذاء أساسي لهم، موضحا أنه فرم درناته ينتج عنها نشا عالي الجودة وبتقشيره وكشفه لأشعة الشمس ينتج عنه الدقيق، فضلا عن استخدام أوراقه كعلف للحيوانات بعد تنشيفها وطحنها.

وأشار جمال إلى أن محصول الكاسافا يعد محصولًا غير تقليدي من الممكن أن يلعب دورا مهما في توفير الأمن الغذائي في مصر خاصة ظل التغيرات المناخية الحالية واختلاف معدلات درجات الحرارة.

وكان مركز بحوث الصحراء قد أعلن في بيان له عن نجاح زراعة الكاسافا لخفض الفجوة من دقيق القمح، حيث أطلق عليه محصول القرن الواحد والعشرين بسبب القدرة العالية على تحمل الحرارة العالية فضلا عن كونه ذو احتياجات سمادية منخفضة مما يجعله جذاباً لدى المزارعين والمستثمرين.

اقرأ أيضا:

توجيه عاجل من "السياحة" بشأن الحجاج المفقودين والمرضى بالسعودية

تفاصيل العثور على حوت نافق على سواحل هاسيندا الساحل الشمالي

"فرحة".. كيفية الحصول على إعانة تيسير الزواج من بيت الزكاة